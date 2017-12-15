У Києві пройшов марш секс-працівниць. ВІДЕО

«Ні насильству!» та «Рівні права!». Із такими закликами у Києві пройшов марш секс-працівниць. Учасники акції зупинилися на Майдані Незалежності, одягли на голови мішки з буквами і склали слово «насильство». Бо, за підрахунками міжнародних організацій, в Україні щонайменше 80 тисяч працівниць секс-індустрії страждають від психологічного та фізичного насильства.