У центрі Запоріжжя перекинувся автомобіль. ВІДЕО
У центрі Запоріжжя перекинувся автомобіль. ВІДЕО
Карколомна ДТП на перехресті у центрі Запоріжжя. Там перекинутий, після потужного зіткнення «ВАЗ», з даху довелося ставити на колеса. Подробиці у сюжеті.
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