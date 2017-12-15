У центрі Запоріжжя перекинувся автомобіль. ВІДЕО

У центрі Запоріжжя перекинувся автомобіль. ВІДЕО

07:00 15.12.2017

Карколомна ДТП на перехресті у центрі Запоріжжя. Там перекинутий, після потужного зіткнення «ВАЗ», з даху довелося ставити на колеса. Подробиці у сюжеті. 

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