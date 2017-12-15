В Україні кількість аварій на дорогах зросла більш ніж на 6%. ВІДЕО
В Україні кількість аварій на дорогах зросла більш ніж на 6%. ВІДЕО
Кількість аварій на дорогах України цього року зросла більш, ніж на 6 %. Такі дані оприлюднила громадська організація «Центр розвитку міста». Кожна ж четверта аварія із загального списку стається саме у столиці. За 9 місяців 2017 року внаслідок ДТП тут загинуло вже 174 людини.
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15.12.2017 | 08:00
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14.12.2017 | 19:45
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На Харківщині затримали групу шахраїв, які виманювали у довірливих громадян гроші під виглядом проведення акцій з продажу товару
14.12.2017 | 16:00
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14.12.2017 | 11:00
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