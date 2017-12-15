В Україні кількість аварій на дорогах зросла більш ніж на 6%. ВІДЕО

Кількість аварій на дорогах України цього року зросла більш, ніж на 6 %. Такі дані оприлюднила громадська організація «Центр розвитку міста». Кожна ж четверта аварія із загального списку стається саме у столиці. За 9 місяців 2017 року внаслідок ДТП тут загинуло вже 174 людини.