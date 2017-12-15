Потрійна ДТП у Києві: утворився величезний затор. ВІДЕО
Потрійна ДТП у Києві: утворився величезний затор. ВІДЕО
Аварія у Києві паралізувала рух на проспекті Лобановського. Все трапилося просто перед світлофором. На блимаючий жовтий перед Севастопольською площею усі водії почали гальмувати. Одним з учасників руху був кермувальник чорної «Волги», втім, він чомусь втратив контроль над машиною і її занесло. Спочатку «Волгу» відкинуло на «Рено», на цьому автомобіль не зупинився, ще він зачепив «Деу Ланос», який проїжджав у сусідній смузі. Після кількох зіткнень з автомобілями, «Волга» завмерла посеред дороги та як наслідок паралізувала рух.
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