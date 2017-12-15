У Запоріжжі затримали фейкових поліцейських. ВІДЕО

Правоохоронці кажуть, на рахунку цих людей може бути не один розбійний напад. Під час затримання ці хлопці були озброєні до зубів. Поліцейські кажуть, напевне злочинці не очікували, що їх знайдуть, тож навіть не пручалися. Правоохоронці кажуть, встигли надягнути на них кайданки до того, як вони мали вдертися в чужий будинок у Запоріжжі.