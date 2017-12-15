В Одесі поліцейські затримали 16 нелегалів. ВІДЕО

У деяких з них взагалі не було паспортів. За словами правоохоронців, всі ці люди в Одесі просто відсиджувалися – їхня кінцева мета була потрапити у Європу. Однак, одеські полісмени їхні плани поламали, замість Європи відправили їх у Чернігівську область…