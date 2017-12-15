На Дніпропетровщині поліцейські вилучили наркотиків на майже 200 000 гривень. ВІДЕО

На Дніпропетровщині поліцейські вилучили наркотиків на майже 200 000 гривень. ВІДЕО

22:00 15.12.2017

Загалом за місцями мешкання наркозбувачів правоохоронці провели 7 санкціонованих обшуків.

Правоохоронці вилучили 1,4 кг марихуани, 160 мл опію ацетильованого, 16 мл опію екстракційного, 220 мл ангідриду оцтової кислоти, 150 мл метамфетаміну у пластиковій пляшці та 200 пігулок лікарського засобу «Ефіна».

Обшуки провели співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі, за участю працівників полку поліції особливого призначення у рамках відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Загалом за цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин складає близько 190 тисяч гривень. Всі наркотичні засоби вилучили і відправили на експертизу.

У зберіганні наркотиків підозрюються чотири жителя м. Жовті Води. З них троє вже були раніше засудженими. Один з чоловіків менше року тому звільнився з місць позбавлення волі. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Щодо інших рішення про обрання запобіжного заходу поки не прийнято.

Дії затриманих підпадають під три статті кримінального кодексу України – 307, 309 та 311.

За матеріалами відділу комунікації поліції Дніпропетровської області

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