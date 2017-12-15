На заводі в Тернополі стався вибух. ВІДЕО
На заводі в Тернополі стався вибух. ВІДЕО
На тернопільському комбінаті «Будіндустрія» стався вибух, в результаті чого, обвалився дах будівлі та одна людина опинилася під завалами.
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