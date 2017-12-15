Телефонний жартівник замінував вулицю Хрещатик та кілька станцій метро. ВІДЕО

Ввечері на головну вулицю столиці з’їхалися чи не всі екстрені служби міста: пожежні, поліція, медики, і вибухотехніки. Причиною цього, став дзвінок, що сповістив про замінування всієї вулиці Хрещатик та кількох станцій метро. В результаті перевірки, ніякої вибухівки не знайшли, натомість, розпочали пошуки телефонного жартівника.