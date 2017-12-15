Телефонний жартівник замінував вулицю Хрещатик та кілька станцій метро. ВІДЕО
Телефонний жартівник замінував вулицю Хрещатик та кілька станцій метро. ВІДЕО
Ввечері на головну вулицю столиці з’їхалися чи не всі екстрені служби міста: пожежні, поліція, медики, і вибухотехніки. Причиною цього, став дзвінок, що сповістив про замінування всієї вулиці Хрещатик та кількох станцій метро. В результаті перевірки, ніякої вибухівки не знайшли, натомість, розпочали пошуки телефонного жартівника.
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