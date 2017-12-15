На трасі Львів-Тернопіль в ДТП загинула людина. ВІДЕО

Жахлива аварія на трасі Львів-Тернопіль забрала життя людини. 14 грудня, на об’їзній дорозі сталась карколомна ДТП. Зіткнулось два автомобіля: легковик та вантажівка. Від удару легковик відкинуло у відбійник. А частини автівки розлетілись на кілька десятків метрів. Водія так затисло в салоні автомобіля, що на місце аварії довелось викликати рятувальників. Вони буквально вирізали тіло людини з машини.

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