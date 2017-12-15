На трасі Львів-Тернопіль в ДТП загинула людина. ВІДЕО

На трасі Львів-Тернопіль в ДТП загинула людина. ВІДЕО

20:45 15.12.2017

Жахлива аварія на трасі Львів-Тернопіль забрала життя людини. 14 грудня, на об’їзній дорозі сталась карколомна ДТП. Зіткнулось два автомобіля: легковик та вантажівка. Від удару легковик відкинуло у відбійник. А частини автівки розлетілись на кілька десятків метрів. Водія так затисло в салоні автомобіля, що на місце аварії довелось викликати рятувальників. Вони буквально вирізали тіло людини з машини.

Не тільки це…також в огляді ДТП дивіться про таке…

У Києві водійка на Skoda врізалась у Nissan попереду

У Маріуполі водій вантажівки в’їхав у електроопору

У центрі Полтави сталась ДТП

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Телефонний жартівник замінував вулицю Хрещатик та кілька станцій метро. ВІДЕО
Телефонний жартівник замінував вулицю Хрещатик та кілька станцій метро. ВІДЕО
15.12.2017 | 20:15
На заводі в Тернополі стався вибух. ВІДЕО
На заводі в Тернополі стався вибух. ВІДЕО
15.12.2017 | 19:50
В Одесі поліцейські затримали 16 нелегалів. ВІДЕО
В Одесі поліцейські затримали 16 нелегалів. ВІДЕО
15.12.2017 | 12:00
У Запоріжжі затримали фейкових поліцейських. ВІДЕО
У Запоріжжі затримали фейкових поліцейських. ВІДЕО
15.12.2017 | 09:00
Потрійна ДТП у Києві: утворився величезний затор. ВІДЕО
Потрійна ДТП у Києві: утворився величезний затор. ВІДЕО
15.12.2017 | 08:00
В Україні кількість аварій на дорогах зросла більш ніж на 6%. ВІДЕО
В Україні кількість аварій на дорогах зросла більш ніж на 6%. ВІДЕО
15.12.2017 | 07:30
У центрі Запоріжжя перекинувся автомобіль. ВІДЕО
У центрі Запоріжжя перекинувся автомобіль. ВІДЕО
15.12.2017 | 07:00
У Києві пройшов марш секс-працівниць. ВІДЕО
У Києві пройшов марш секс-працівниць. ВІДЕО
15.12.2017 | 06:30
Подвійна ДТП у Києві на Великій Кільцевій. Є постраждалі. ВІДЕО
Подвійна ДТП у Києві на Великій Кільцевій. Є постраждалі. ВІДЕО
15.12.2017 | 06:00
Правозахисники вимагають припинити війну всіх проти всіх. ВІДЕО
14.12.2017 | 23:45
Україні необхідно відмовитись від заборон, які обмежують жінок на ринку праці. ВІДЕО
Україні необхідно відмовитись від заборон, які обмежують жінок на ринку праці. ВІДЕО
14.12.2017 | 22:45
Жінка з Кіровоградщини слідом за сином та чоловіком пішла захищати Україну. ВІДЕО
Жінка з Кіровоградщини слідом за сином та чоловіком пішла захищати Україну. ВІДЕО
14.12.2017 | 22:15
В Україні жертвами війни на Донбасі визнали лише 6 дітей. ВІДЕО
В Україні жертвами війни на Донбасі визнали лише 6 дітей. ВІДЕО
14.12.2017 | 21:45
У Сумах водійка на «Audi» протаранила «Volkswagen». ВІДЕО
У Сумах водійка на «Audi» протаранила «Volkswagen». ВІДЕО
14.12.2017 | 21:15
У Львові пожежні врятували житловий будинок від вогню. ВІДЕО
У Львові пожежні врятували житловий будинок від вогню. ВІДЕО
14.12.2017 | 20:45
ДТП у Києві - на пішохідному переході водій таксі збив молодого хлопця. ВІДЕО
ДТП у Києві - на пішохідному переході водій таксі збив молодого хлопця. ВІДЕО
14.12.2017 | 20:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи має Україна припинити залізничне сполучення з Росією?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.