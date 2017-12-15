На трасі Львів-Тернопіль в ДТП загинула людина. ВІДЕО
На трасі Львів-Тернопіль в ДТП загинула людина. ВІДЕО
Жахлива аварія на трасі Львів-Тернопіль забрала життя людини. 14 грудня, на об’їзній дорозі сталась карколомна ДТП. Зіткнулось два автомобіля: легковик та вантажівка. Від удару легковик відкинуло у відбійник. А частини автівки розлетілись на кілька десятків метрів. Водія так затисло в салоні автомобіля, що на місце аварії довелось викликати рятувальників. Вони буквально вирізали тіло людини з машини.
Не тільки це…також в огляді ДТП дивіться про таке…
У Києві водійка на Skoda врізалась у Nissan попереду
У Маріуполі водій вантажівки в’їхав у електроопору
У центрі Полтави сталась ДТП
|
15.12.2017 | 20:15
|
15.12.2017 | 19:50
|
15.12.2017 | 12:00
|
15.12.2017 | 09:00
|
15.12.2017 | 08:00
|
15.12.2017 | 07:30
|
15.12.2017 | 07:00
|
15.12.2017 | 06:30
|
15.12.2017 | 06:00
|
14.12.2017 | 23:45
|
14.12.2017 | 22:45
|
14.12.2017 | 22:15
|
14.12.2017 | 21:45
|
14.12.2017 | 21:15
|
14.12.2017 | 20:45
|
14.12.2017 | 20:15
-
- 1 з 913
- ››