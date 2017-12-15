В Одесі батько вбив сина через політичні суперечки. ВІДЕО

Все сталося під час святкування дня народження. Вбитому виповнилося 28 років. За столом чоловіки випивали. Напевне, вони билися. Удари своєму сину батько наносив ножем. Галас почули сусіди, тож і викликали правоохоронців…

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