Бійка та стрілянина у Києві: що не поділили громадські організації. ВІДЕО

Бійка та стрілянина у Києві: що не поділили громадські організації. ВІДЕО

21:45 15.12.2017

Все сталося прямо під стінами піцерії на вулиці Васильківській. На компанію молодих людей, які там відпочивали, налетів гурт чоловіків. Пролунало кілька палких закликів, зав’язалася лайка, яка миттєво спровокувала бійку. Коли ж до першої компанії на допомогу підбігли товариші – гурт чоловіків відступив. Однак перед цим нападники зробили те, у що очевидці навіть повірити не могли – відкрили по людях вогонь. Більше – у сюжеті.

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