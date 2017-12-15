Бійка та стрілянина у Києві: що не поділили громадські організації. ВІДЕО

Все сталося прямо під стінами піцерії на вулиці Васильківській. На компанію молодих людей, які там відпочивали, налетів гурт чоловіків. Пролунало кілька палких закликів, зав’язалася лайка, яка миттєво спровокувала бійку. Коли ж до першої компанії на допомогу підбігли товариші – гурт чоловіків відступив. Однак перед цим нападники зробили те, у що очевидці навіть повірити не могли – відкрили по людях вогонь. Більше – у сюжеті.