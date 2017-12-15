У Пенсійному фонді України розголошують персональні дані кримчан. ВІДЕО

14 грудня 2014 року Пенсійний фонд України надіслав всім обласним управлінням службового листа. У якому було вказано, що пенсії внутрішньо-переміщеним особам з Криму призначаються після надання відповідного запиту до органів Пенсійного фонду Російської Федерації. За таким принципом з того часу вони і працюють. Правозахисники пояснюють, виходить, працівники Пенсійного Фонду України розголошують персональні дані українців. Чим порушують право на їх безпеку.