У Києві скандал через заборону відвідувати магазин з дитячими візочками. ВІДЕО

У Києві скандал через заборону відвідувати магазин з дитячими візочками. ВІДЕО

22:45 15.12.2017

«З дітьми у візочках – вхід заборонений!» Така наліпка на вітрині магазину взуття «MIDA» неймовірно обурила киянина Олега Рітвіна. На своїй сторінці у «Facebook» він опублікував пост. Через соцмережі запитав адміністрацію взуттєвої фабрики: «Де мусить залишити свою дитину чи візок, якщо захоче придбати взуття»?! Написав, що магазин грубо порушує права батьків. 

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

Вінничанин підозрює суддів у «кришуванні» ломбардів…

Соцмережі обурила бійка у відомому закладі Києва. 

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