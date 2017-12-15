У Києві скандал через заборону відвідувати магазин з дитячими візочками. ВІДЕО

«З дітьми у візочках – вхід заборонений!» Така наліпка на вітрині магазину взуття «MIDA» неймовірно обурила киянина Олега Рітвіна. На своїй сторінці у «Facebook» він опублікував пост. Через соцмережі запитав адміністрацію взуттєвої фабрики: «Де мусить залишити свою дитину чи візок, якщо захоче придбати взуття»?! Написав, що магазин грубо порушує права батьків.

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