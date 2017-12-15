В Україні запрацював новий Верховний суд. ВІДЕО
В Україні запрацював новий Верховний суд. ВІДЕО
В Україні запрацював новий найвищий суд. А це значить, що відсьогодні Вищий адміністративний, Вищий господарський, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ і старий Верховний суд відходять у минуле. Майже рік тривав конкурсний відбір. З майже 15000 кандидатів пройшли відбір лише 113. Вперше в історії України серед переможців конкурсу: і адвокати, й науковці, правозахисники. Подробиці у сюжеті.
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