В Україні запрацював новий Верховний суд. ВІДЕО

В Україні запрацював новий найвищий суд. А це значить, що відсьогодні Вищий адміністративний, Вищий господарський, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ і старий Верховний суд відходять у минуле. Майже рік тривав конкурсний відбір. З майже 15000 кандидатів пройшли відбір лише 113. Вперше в історії України серед переможців конкурсу: і адвокати, й науковці, правозахисники. Подробиці у сюжеті.