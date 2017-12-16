У Дніпрі ветерани АТО викинули лікаря до сміттєвого бака. ВІДЕО
У Дніпрі ветерани АТО викинули лікаря до сміттєвого бака. ВІДЕО
З одного боку ветерани виявилися правими щодо бездіяльності лікаря, через яку вони місяцями зараз перебувають без заслужених пенсій. З іншого – методи, якими людям доводиться боротися за справедливість далеко не найкращі. Детальніше – у сюжеті.
|
16.12.2017 | 21:30
|
16.12.2017 | 20:30
|
16.12.2017 | 20:00
|
16.12.2017 | 19:00
|
16.12.2017 | 12:00
|
16.12.2017 | 11:00
|
16.12.2017 | 10:00
|
16.12.2017 | 09:00
|
15.12.2017 | 23:45
|
15.12.2017 | 22:45
|
15.12.2017 | 22:15
|
15.12.2017 | 22:00
|
15.12.2017 | 21:45
|
15.12.2017 | 21:15
|
15.12.2017 | 20:45
|
15.12.2017 | 20:15
-
- 1 з 914
- ››