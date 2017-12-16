На Житомирщині батьки залишили дітей одних в будинку – сталася трагедія. ВІДЕО

На Житомирщині батьки залишили дітей одних в будинку – сталася трагедія. ВІДЕО

21:30 16.12.2017

В Одеській області у місті Подільськ надзвичайна ситуація. Місцеві рятувальники отримали повідомлення про те, що у біду потрапила дитина. Дворічний хлопчик, імовірно залишений батьками у квартирі зачинився в оселі і його не можуть визволити рідні.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Житомирщині батьки залишили дітей одних в будинку – сталася трагедія. ВІДЕО
На Житомирщині батьки залишили дітей одних в будинку – сталася трагедія. ВІДЕО
16.12.2017 | 21:30
У Дніпрі ветерани АТО викинули лікаря до сміттєвого бака. ВІДЕО
У Дніпрі ветерани АТО викинули лікаря до сміттєвого бака. ВІДЕО
16.12.2017 | 20:30
У Одесі чоловік ради жарту викрав дитину своєї колишньої коханої. ВІДЕО
У Одесі чоловік ради жарту викрав дитину своєї колишньої коханої. ВІДЕО
16.12.2017 | 20:00
З Одеси видворено чергового кримінального авторитета. ВІДЕО
З Одеси видворено чергового кримінального авторитета. ВІДЕО
16.12.2017 | 19:00
У Кропивницькому поліцейські катували людину. ВІДЕО
У Кропивницькому поліцейські катували людину. ВІДЕО
16.12.2017 | 12:00
У Києві водійка на Skoda врізалась у Nissan попереду. ВІДЕО
У Києві водійка на Skoda врізалась у Nissan попереду. ВІДЕО
16.12.2017 | 11:00
Мерседес влетів в евакуатор, а потім протаранив ще один легковик. ВІДЕО
Мерседес влетів в евакуатор, а потім протаранив ще один легковик. ВІДЕО
16.12.2017 | 10:00
На Київщині завдяки небайдужому хлопцеві знайшли дитину. ВІДЕО
На Київщині завдяки небайдужому хлопцеві знайшли дитину. ВІДЕО
16.12.2017 | 09:00
В Україні запрацював новий Верховний суд. ВІДЕО
В Україні запрацював новий Верховний суд. ВІДЕО
15.12.2017 | 23:45
У Києві скандал через заборону відвідувати магазин з дитячими візочками. ВІДЕО
У Києві скандал через заборону відвідувати магазин з дитячими візочками. ВІДЕО
15.12.2017 | 22:45
У Пенсійному фонді України розголошують персональні дані кримчан. ВІДЕО
У Пенсійному фонді України розголошують персональні дані кримчан. ВІДЕО
15.12.2017 | 22:15
На Дніпропетровщині поліцейські вилучили наркотиків на майже 200 000 гривень. ВІДЕО
На Дніпропетровщині поліцейські вилучили наркотиків на майже 200 000 гривень. ВІДЕО
15.12.2017 | 22:00
Бійка та стрілянина у Києві: що не поділили громадські організації. ВІДЕО
Бійка та стрілянина у Києві: що не поділили громадські організації. ВІДЕО
15.12.2017 | 21:45
В Одесі батько вбив сина через політичні суперечки. ВІДЕО
В Одесі батько вбив сина через політичні суперечки. ВІДЕО
15.12.2017 | 21:15
На трасі Львів-Тернопіль в ДТП загинула людина. ВІДЕО
На трасі Львів-Тернопіль в ДТП загинула людина. ВІДЕО
15.12.2017 | 20:45
Телефонний жартівник замінував вулицю Хрещатик та кілька станцій метро. ВІДЕО
Телефонний жартівник замінував вулицю Хрещатик та кілька станцій метро. ВІДЕО
15.12.2017 | 20:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи має Україна припинити залізничне сполучення з Росією?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.