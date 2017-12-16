У Черкасах чоловіку зі СНІД не знайшлось місця в лікарні. ВІДЕО

Кілька медичний закладів відмовили хворому у допомозі, бо мовляв у них не було зайвих ліжко-місць. А вже за кілька днів він помер. Жахливу історію розповіли активісти благодійної організації черкаської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.