У Черкасах чоловіку зі СНІД не знайшлось місця в лікарні. ВІДЕО

У Черкасах чоловіку зі СНІД не знайшлось місця в лікарні. ВІДЕО

22:30 16.12.2017

Кілька медичний закладів відмовили хворому у допомозі, бо мовляв у них не було зайвих ліжко-місць. А вже за кілька днів він помер. Жахливу історію розповіли активісти благодійної організації черкаської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

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