У Кропивницькому поліцейські катували людину. ВІДЕО

У Кропивницькому поліцейські знущались над чоловіком, щоб вибити зізнання у злочині.

Крім того, у випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь про те, як у виправній колонії №100 знущаються над людьми і що насправді відбувається у приватних реабілітаційних центрах для нарко та алко залежних.