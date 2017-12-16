У Кропивницькому поліцейські катували людину. ВІДЕО
У Кропивницькому поліцейські катували людину. ВІДЕО
У Кропивницькому поліцейські знущались над чоловіком, щоб вибити зізнання у злочині.
Крім того, у випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь про те, як у виправній колонії №100 знущаються над людьми і що насправді відбувається у приватних реабілітаційних центрах для нарко та алко залежних.
|
16.12.2017 | 12:00
|
16.12.2017 | 11:00
|
16.12.2017 | 10:00
|
16.12.2017 | 09:00
|
15.12.2017 | 23:45
|
15.12.2017 | 22:45
|
15.12.2017 | 22:15
|
15.12.2017 | 22:00
|
15.12.2017 | 21:45
|
15.12.2017 | 21:15
|
15.12.2017 | 20:45
|
15.12.2017 | 20:15
|
15.12.2017 | 19:50
|
15.12.2017 | 12:00
|
15.12.2017 | 09:00
|
15.12.2017 | 08:00
-
- 1 з 914
- ››