На Київщині завдяки небайдужому хлопцеві знайшли дитину. ВІДЕО

Гаряча лінія розшуку дітей 116 000 допомогла знайти дівчинку. 27 вересня до «Служби розшуку дітей» Магнолії-ТВ надійшла інформація про зникнення 17 річної Ані Горобець. Три місяці тривали пошуки і от нарешті до нас зателефонував хлопець, який сказва, що знає дівчину яку усі шукають і де вона зараз. Виявилось, 17-річна дівчина покинула навчання та намагалась влаштувати самостійне життя.