На Київщині завдяки небайдужому хлопцеві знайшли дитину. ВІДЕО
На Київщині завдяки небайдужому хлопцеві знайшли дитину. ВІДЕО
Гаряча лінія розшуку дітей 116 000 допомогла знайти дівчинку. 27 вересня до «Служби розшуку дітей» Магнолії-ТВ надійшла інформація про зникнення 17 річної Ані Горобець. Три місяці тривали пошуки і от нарешті до нас зателефонував хлопець, який сказва, що знає дівчину яку усі шукають і де вона зараз. Виявилось, 17-річна дівчина покинула навчання та намагалась влаштувати самостійне життя.
|
15.12.2017 | 23:45
|
15.12.2017 | 22:45
|
15.12.2017 | 22:15
|
15.12.2017 | 22:00
|
15.12.2017 | 21:45
|
15.12.2017 | 21:15
|
15.12.2017 | 20:45
|
15.12.2017 | 20:15
|
15.12.2017 | 19:50
|
15.12.2017 | 12:00
|
15.12.2017 | 09:00
|
15.12.2017 | 08:00
|
15.12.2017 | 07:30
|
15.12.2017 | 07:00
|
15.12.2017 | 06:30
|
15.12.2017 | 06:00
-
- 1 з 914
- ››