Мерседес влетів в евакуатор, а потім протаранив ще один легковик. ВІДЕО
Мерседес влетів в евакуатор, а потім протаранив ще один легковик. ВІДЕО
Моторошна аварія сталася на з’їзді з Московського мосту у Києві. Там працював евакуатор, ліквідовував наслідки ДТП, що сталася тут раніше, але за мить сам став заручником неприємних обставин. Подробиці аварії у сюжеті.
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