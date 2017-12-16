У Києві водійка на Skoda врізалась у Nissan попереду. ВІДЕО

У Києві водійка на Skoda врізалась у Nissan попереду. ВІДЕО

11:00 16.12.2017

У Nissan в’їхав кросовер Skoda. За кермом була дівчина. Вона вочевидь не дотрималась необхідної дистанції, можливо в якусь мить відволіклась на телефон і не побичила, що машина попереду гальмує, тож не встигла вчасно зреагувати. Так припускають працівники швидкої. Вони вже за 15 хвилин були на місці ДТП.

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