З Одеси видворено чергового кримінального авторитета. ВІДЕО
З Одеси видворено чергового кримінального авторитета. ВІДЕО
В Одесі працівники поліції спільно з працівниками Державної міграційної служби затримали неодноразово засудженого 39-річного вихідця з кавказького регіону, який є «авторитетом» у кримінальних колах та якому заборонено в’їзд до України.
Оперативним підрозділом спільно з бійцями спецпідрозділу та працівниками ДМС був затриманий раніше засуджений виходець з кавказького регіону на прізвисько «Коба», який, за оперативною інформацією, приїхав до Одеси для координації дій «барсеточників» та квартирних крадіїв.
Поліцейськими, працівниками ДМС та прикордонниками так званого злодія в законі видворено за межі України.
За матеріалами відділу комунікації поліції Одеської області
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