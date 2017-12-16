У Одесі чоловік ради жарту викрав дитину своєї колишньої коханої. ВІДЕО

У Одесі чоловік ради жарту викрав дитину своєї колишньої коханої. ВІДЕО

20:00 16.12.2017

Бійці батальйону поліції особливого призначення протягом трьох годин встановили місцезнаходження однорічної дівчинки, яку нібито викрали. Дитину повернули матері. «Викрадачем» виявився її власний батько.

До поліції надійшов дзвінок від громадянки іноземної держави, яка повідомила, що у неї викрали немовля. У викраденні вона звинувачувала батька дитини – також громадянина однієї з іноземних країн.

Матеріали звернення були зареєстровані в ЖЄО. За даним фактом проведено перевірку, в ході якої встановлено, що чоловік та жінка кілька років були співмешканцями та проживали на батьківщині чоловіка. Але спільне життя у них не склалося, тож вагітна жінка була вимушена переїхати до своєї країни.

Через рік після народження дівчинки її батько висловив бажання побачитися з дочкою. Жінка вирішила не перешкоджати, але зустрітися колишні співмешканці домовились на «нейтральній території» - в Одесі.

Кілька днів 38-річний чоловік спілкувався з жінкою та дочкою, аж поки не вирішив пожартувати над колишньою коханою. Об’єктом для жартів він обрав найдорожче для матері – її дитину.

Того вечора дівчинка та її батьки перебували в орендованій квартирі в центрі Одеси. Жінці потрібно було ненадовго відлучитися у своїх справах. Тим часом батько зібрав усі речі дитини, взяв дочку та поїхав на автомобілі у невідомому напрямку.

При цьому жартівник надіслав матері дівчинки СМС-повідомлення, в якому зазначив, що вивозить дитину до себе на Батьківщину, тож вона її більше ніколи не побачить. Налякана жінка негайно звернулася по допомогу до поліції.

Завдяки злагодженим діям одеських правоохоронців місцезнаходження батька та немовляти було встановлено. Увесь цей час чоловік із дівчинкою перебував в одному з дитячих розважальних закладів. Його із дитиною поліцейські доставили до Приморського відділу поліції, де передали дитину матері.

«Я вражена ставленням поліцейських до моєї проблеми, - розповідає жінка. – Незважаючи на те, що я - громадянка іншої держави, одеські правоохоронці підійшли до її вирішення дуже відповідально - пошуки дитини були розпочаті вже через кілька хвилин після мого звернення. Навіть, розмовляючи з ними по телефону, я відчула полегшення, адже зрозуміла, що ситуація під контролем, тож дитина буде обов’язково знайдена!».

За матеріалами відділу комунікації поліції Одеської області

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