У Сумах поліцейські попередили вибух у житловому будинку. ВІДЕО

У Сумах поліцейські попередили вибух у житловому будинку. ВІДЕО

22:00 18.12.2017

Побачивши полум’я на газовій магістралі житлового будинку, правоохоронці негайно повідомили мешканців та викликали рятувальників.

Під час патрулювання території поліцейські помітили полум’я. Вогонь охопив територію біля вентиля газової магістралі житлового будинку, між першим та другим поверхами.

«Ми негайно повідомили чергову частину, а самі, стукаючи в двері квартир, почали будити мешканців та виводити їх у безпечне місце», – розповів молодший інспектор групи реагування поліції охорони Віталій Фролов.

Оскільки це вже не перший випадок у обласному центрі - люди не барились. Вибігали на вулицю хто в чому з малими дітьми. Для обігріву жінок з дітьми правоохоронці надали свої службові автомобілі.

Прибулі на місце виклику пожежники та аварійна газова служба швидко впорались з вогнем. Оскільки наляканим мешканцям будинку вже нічого не загрожувало їм дозволили повернутись до своїх квартир.

За матеріалами Управління поліції охорони в Сумській області

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