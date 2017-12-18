Штурм Жовтневого палацу: поліція відкрила одразу 3 кримінальні провадження. ВІДЕО
Штурм Жовтневого палацу: поліція відкрила одразу 3 кримінальні провадження. ВІДЕО
Спроба штурму Жовтневого палацу у центрі Києва. Поліція відкрила одразу три кримінальні провадження: за замах захопити державну будівлю, за насильство над поліцейськими і за втручання в їхню роботу. Подробиці у сюжеті.
|
19.12.2017 | 09:30
|
19.12.2017 | 08:30
|
19.12.2017 | 08:00
|
19.12.2017 | 07:30
|
19.12.2017 | 07:00
|
19.12.2017 | 06:30
|
18.12.2017 | 23:45
|
18.12.2017 | 22:45
|
18.12.2017 | 22:15
|
18.12.2017 | 22:00
|
18.12.2017 | 21:45
|
18.12.2017 | 21:30
|
18.12.2017 | 21:15
|
18.12.2017 | 20:45
|
18.12.2017 | 20:15
|
18.12.2017 | 19:45
-
- 1 з 916
- ››