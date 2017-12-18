На Прикарпатті лісники взялися незаконно приторговувати ялинками. ВІДЕО
На Прикарпатті лісники взялися незаконно приторговувати ялинками. ВІДЕО
Чотири браві працівники лісгоспу, які мали б плекати, леліяти та захищати деревця, самі взялися їх винищувати. До злочинного квартету ввійшов головний лісничий районного лісгоспу, ще один просто лісничий та двійко майстрів лісу одразу кількох лісництв. А щоб ніхто з колег та поліцейських не пронюхав, що твориться у них під носом, вони ще й забезпечували кожну ялинку спеціальною наліпкою. Детальніше - в огляді.
І не лише це. Також в огляді хабар.news:
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