У Києві судили патрульних поліцейських. ВІДЕО
У Києві судили патрульних поліцейських. ВІДЕО
Більше року знадобилося, аби почали розглядати справу по суті. До цього були лише підготовчі засідання. Двох поліцейських підозрюють у перевищенні своїх повноважень. Бо вони в одному із гаражних кооперативів Києва побили людину. Володимир Пономаренко, жертва злочину - пригадує події того дня.
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