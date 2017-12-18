У Києві судили патрульних поліцейських. ВІДЕО

Більше року знадобилося, аби почали розглядати справу по суті. До цього були лише підготовчі засідання. Двох поліцейських підозрюють у перевищенні своїх повноважень. Бо вони в одному із гаражних кооперативів Києва побили людину. Володимир Пономаренко, жертва злочину - пригадує події того дня.