На Черкащині у приватному будинку згоріли четверо дітей. ВІДЕО

На Черкащині в селі Драбівці Золотоніського району сталась жахлива трагедія. Ввечері жителі села відчули характерний запах диму. А вже за кілька хвилин побачили – палає сусідній будинок. Вони миттєво зателефонували до служби порятунку. Поки пожежні їхали, полум’я охопило всю будівлю. Найстрашніше, що всередині були замкнуті діти.