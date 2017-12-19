На Черкащині у приватному будинку згоріли четверо дітей. ВІДЕО
На Черкащині у приватному будинку згоріли четверо дітей. ВІДЕО
На Черкащині в селі Драбівці Золотоніського району сталась жахлива трагедія. Ввечері жителі села відчули характерний запах диму. А вже за кілька хвилин побачили – палає сусідній будинок. Вони миттєво зателефонували до служби порятунку. Поки пожежні їхали, полум’я охопило всю будівлю. Найстрашніше, що всередині були замкнуті діти.
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