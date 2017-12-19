У Дніпрі підпалили машину відомого активіста. ВІДЕО

У Дніпрі вночі спалили автомобіль. Його власник – місцевий активіст організації «Громадський Контроль» Геннадій Кириченко. Колеги чоловіка не мають і сумнівів, підпал – це помста за його активну діяльність. Геннадій Кириченко бореться проти ніби незаконного будівництва автомобільної стоянки.