У Дніпрі підпалили машину відомого активіста. ВІДЕО
У Дніпрі підпалили машину відомого активіста. ВІДЕО
У Дніпрі вночі спалили автомобіль. Його власник – місцевий активіст організації «Громадський Контроль» Геннадій Кириченко. Колеги чоловіка не мають і сумнівів, підпал – це помста за його активну діяльність. Геннадій Кириченко бореться проти ніби незаконного будівництва автомобільної стоянки.
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