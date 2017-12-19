У Миколаївській області в моторошній аварії загинула жінка. ВІДЕО

Моторошна аварія сталася і у Миколаївській області. Все відбувалося вдень на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв у місті Нова Одеса. На ходу від військової вантажівки МАН від’єднався причеп і влетів просто у зупинку громадського транспорту. За фатальним збігом обставин в той момент на зупинці знаходились шестеро людей. П’ятеро з них вчасно зреагували та порозбігалися у різні сторони. А ось 43-річній жінці врятуватися не вдалося, причеп вилетів прямісінько на неї - жінка загинула на місці. Водій та пасажир МАНу не постраждали.