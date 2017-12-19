У Маріуполі водій вантажівки в’їхав у електроопору. ВІДЕО

У Маріуполі водій вантажівки в’їхав у електроопору. ВІДЕО

08:00 19.12.2017

У Маріуполі на перехресті вулиць Харлампіївській та Миколаївській вантажний довгомір в’їхав у електроопору. За мить уже було знеструмлено весь мікрорайон. Електричний стовп повис на дротах і міг впасти в будь-який момент.

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