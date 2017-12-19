У Києві п’яний таксист на «Daewoo» спровокував ДТП. ВІДЕО

У Києві на вулиці Андрія Малишка п’яний таксист спровокував аварію. Він на «Daewoo», з жовтою шашечкою, привіз людей, їх висадив, а коли виїжджав з подвір’я, протаранив дві припарковані автівки. Подробиці у сюжеті.