Омбудсмен змусила встановили підйомник для візків біля цирку у Києві. ВІДЕО
Омбудсмен змусила встановили підйомник для візків біля цирку у Києві. ВІДЕО
На вході в Національний цирк встановили підйомник. Тепер люди на візку можуть потрапити на вистави без жодних перешкод. Це жирна точка в історії про дискримінацію 12 річної дівчинки з інвалідністю. У лютому охоронці закладу відмовили її батькам провезти дівчинку в глядацький зал. Сказали - візок треба залишити в гардеробі, а дитину занести через вхід на другому поверсі.
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