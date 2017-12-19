Омбудсмен змусила встановили підйомник для візків біля цирку у Києві. ВІДЕО

На вході в Національний цирк встановили підйомник. Тепер люди на візку можуть потрапити на вистави без жодних перешкод. Це жирна точка в історії про дискримінацію 12 річної дівчинки з інвалідністю. У лютому охоронці закладу відмовили її батькам провезти дівчинку в глядацький зал. Сказали - візок треба залишити в гардеробі, а дитину занести через вхід на другому поверсі.