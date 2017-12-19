На Буковині викрили 8 нелегальних мігрантів. ВІДЕО

На Буковині викрили 8 нелегальних мігрантів. ВІДЕО

18:30 19.12.2017

Двоє громадян України намагалися незаконно переправити до Румунії групу в’єтнамців без документів. Правоохоронці завадили нелегалам потрапити до Європи.

Співробітники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з територіальними підрозділами БЗПТЛ Одещини і Чернівеччини у рамках загальнодержавних заходів «Мігрант» викрили канал переправлення нелегальних мігрантів з В’єтнаму до країн Євросоюзу.

Поліцейські отримали інформацію щодо підготовки переміщення до Румунії групи в’єтнамців, котрі незаконно потрапили до нашої держави через кордон із Росією. Вжитими заходами оперативники з’ясували час, дату і напрямок можливого переправлення «живого товару».

Вранці 17 грудня у селі Ванчиківці Новоселицького району поліцейські зупинили два легкові автомобілі під керуванням жителів Одещини, в яких перебувало 8 нелегальних мігрантів-громадян В’єтнаму. П’ятеро чоловіків і троє жінок, віком від 20 до 30 років, прямували до державного кордону України з Румунією.

Поліцейські встановили, що за свій незаконний транзит до Євросоюзу в’єтнамці сплатили організаторам нелегальної міграції від 12 до 15 тисяч доларів США.

За даним фактом слідчі Новоселицького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Нелегальних мігрантів поліцейські передали прикордонникам для складання адміністративних матеріалів і звернення до суду щодо примусового видворення, транспортні засоби вилучено.

За матеріалами відділу комунікації поліції Чернівецької області

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