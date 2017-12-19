На Київщині затримали зловмисника, який поранив ножем трьох чоловіків

На Київщині затримали зловмисника, який поранив ножем трьох чоловіків

20:00 19.12.2017

У результаті раптово виниклого конфлікту троє мешканців Київської області опинилися у лікарні з колото-різаними ранами різного ступеню тяжкості. Головного фігуранта поножовщини встановили та затримали оперативники Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) спільно з колегами з інших підрозділів кримінального блоку Нацполіції та поліції Київщини.

Подія сталася у квітні 2017 року. До чергової частини поліції Київщини подзвонив чоловік. Він повідомив, що троє осіб кавказької зовнішності з ножем напали на трьох молодих чоловіків, а потім втекли на власному автомобілі.

Працівники слідчо-оперативної групи поліції Києво-Святошинського району Київської області виявили поблизу одного з торгових центрів трьох скривавлених місцевих мешканців віком 23-29 років.

У потерпілих медики констатували колото-різані рани різного ступеню тяжкості: грудної клітини з пошкодженням легень, шиї та спини в ділянці нирок. Покази очевидців події, надане аматорське відео, а згодом – свідчення самих потерпілих допомогли правоохоронцям встановити особи нападників.

Причетними до поножовщини виявилися уродженці однієї з сусідніх країн, а нині – жителі Київської області. Одного з нападників, 36-річного власника автомобіля, було оголошено у розшук. Поліцейські проаналізували ситуацію та з’ясували, що розшукуваний разом з дружиною перетнув кордон України на одному з пропускних пунктів і назад не повертався.

Тим часом потерпілі, переглянувши фото розшукуваного, повідомили, що ударів ножем завдавав не він, а його спільник. Після комплексу заходів працівники ВБ встановили особу і цього фігуранта злочину – 23-річного, раніше не судимого мешканця Києво-Святошинського району. Впізнали по фото підозрюваного і його жертви.

Чоловіка затримали за місцем його проживання бійці відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за сприяння колег з поліції Київської області.

Наразі нападникові повідомлено про підозру у вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої зловмисникові статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строку до семи років.

За матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України

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