Терористи обстріляли мирних мешканців на Донбасі. ВІДЕО

На цей раз під ворожий обстріл потрапили люди в селищі Новолуганське, Донецької області. Від обстрілу реактивними снарядами постраждало восьмеро людей. Снаряди потрапили у школу, садочок та місцеву лікарню. В результаті нападу, населений пункт залишився без електрики та було пошкоджено газогін.