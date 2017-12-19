Терористи обстріляли мирних мешканців на Донбасі. ВІДЕО
Терористи обстріляли мирних мешканців на Донбасі. ВІДЕО
На цей раз під ворожий обстріл потрапили люди в селищі Новолуганське, Донецької області. Від обстрілу реактивними снарядами постраждало восьмеро людей. Снаряди потрапили у школу, садочок та місцеву лікарню. В результаті нападу, населений пункт залишився без електрики та було пошкоджено газогін.
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