У Києві через снігопад та перемети кілометрові затори. ВІДЕО

За останні два дні снігопад, сильний вітер та хуртовини залишили без світла майже 150 населених пунктів у кількох регіонах України. Найбільше постраждали Київська та Черкаська області. А дорожні перемети стали неабиякою перепоною руху на дорозі. Кілометрові затори, аварії, заметені траси…