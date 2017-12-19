У Києві через снігопад та перемети кілометрові затори. ВІДЕО
У Києві через снігопад та перемети кілометрові затори. ВІДЕО
За останні два дні снігопад, сильний вітер та хуртовини залишили без світла майже 150 населених пунктів у кількох регіонах України. Найбільше постраждали Київська та Черкаська області. А дорожні перемети стали неабиякою перепоною руху на дорозі. Кілометрові затори, аварії, заметені траси…
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