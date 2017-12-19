ДТП у Маріуполі, від удару одна з машин вилетіла на тротуар. ВІДЕО
ДТП у Маріуполі, від удару одна з машин вилетіла на тротуар. ВІДЕО
Знову Маріуполь і знову аварійне перехрестя. Цього разу тут легковик ВАЗ зіштовхнувся, як кажуть в народі з «пиріжком» Опель. Обидва водії стверджували, що їхали на зелений сигнал світлофору, але поліцейські дещо іншої думки.
Оператор – М.Рябченко
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