У Сумах ледь не злетів у повітря житловий будинок. ВДІЕО
У Сумах ледь не злетів у повітря житловий будинок. ВДІЕО
Загорілася газова труба біля першого під’їзду. Полум’я охопило ділянку біля вентиля газової магістралі житлового будинку, між першим та другим поверхами. В цей час повз будинок якраз проїжджав патруль поліції охорони…
І не лише це в огляді надзвичайних ситуацій…
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві…
В Одеській області затримали чоловіка, який вдерся у магазин…
У Київській області затримали кримінального авторитета…
|
19.12.2017 | 21:45
|
19.12.2017 | 21:15
|
19.12.2017 | 20:45
|
19.12.2017 | 20:15
|
19.12.2017 | 20:00
|
19.12.2017 | 19:45
|
19.12.2017 | 18:30
|
19.12.2017 | 09:30
|
19.12.2017 | 08:30
|
19.12.2017 | 08:00
|
19.12.2017 | 07:30
|
19.12.2017 | 07:00
|
19.12.2017 | 06:30
|
18.12.2017 | 23:45
|
18.12.2017 | 22:45
|
18.12.2017 | 22:15
-
- 1 з 916
- ››