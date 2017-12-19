У Сумах ледь не злетів у повітря житловий будинок. ВДІЕО

Загорілася газова труба біля першого під’їзду. Полум’я охопило ділянку біля вентиля газової магістралі житлового будинку, між першим та другим поверхами. В цей час повз будинок якраз проїжджав патруль поліції охорони…

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