В Україні все більше журналістів звинувачують у сепаратизмі та державній зраді. ВІДЕО
В Україні все більше журналістів звинувачують у сепаратизмі та державній зраді. ВІДЕО
Американський Комітет захисту журналістів вперше вніс Україну до списку країн, де заарештовують журналістів за професійну діяльність. Що це означає, тиск на свободу слова? Кого з українських журналістів, на думку авторитетного американського комітету засудили незаконно, виключно через їх професійну діяльність?!
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