У Миколаєві автобус в’їхав у сміттєвоз: є постраждалі. ВІДЕО
У Миколаєві автобус в’їхав у сміттєвоз: є постраждалі. ВІДЕО
Масштабні затори стали наслідками ДТП у Миколаєві. Тут о пів на восьму ранку Південнобузьким мостом у напрямку міста рухався сміттєвоз. Та за мить вантажний автомобіль зупинився - щось зламалося. У цьому ж напрямку їхав і водій автобуса. Якимось дивним чином він не помітив стоячого сміттєвоза і врізався у нього. Більше у сюжеті.
Крім того в огляді дивіться ще про таке:
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