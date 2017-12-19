У Львові на АЗС «ОККО» автомобілі масово заправляли водою. ВІДЕО

Замість бензину машини заправляють водою! У «Facebook» на це поскаржився механік зі Львова Юрій Овдійчук. У спільноті «Варта1» чоловік розповів, як його клієнт заправився на АЗС «ОККО», а вже через метрів п’ятсот автомобіль заглох. Представники «ОККО» ситуацію прокоментували. Заявили, що вода до резервуару з паливом потрапила випадково та пообіцяли відшкодувати усі збитки.

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