У Полтавському інтернаті знайшли подаровані дитячі речі на смітнику. ВІДЕО
У Полтавському інтернаті знайшли подаровані дитячі речі на смітнику. ВІДЕО
Днями користувачів мережі обурили фото та відео, які виклали у Фейсбук громадські активісти з Полтави. Вони просто на смітнику знайшли купу речей, які напередодні люди подарували дітям зі школи-інтернат №2. Деякі полтавські благодійники пояснили - викинуті дитячі речі були насправді в жахливому стані.
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