У Полтавському інтернаті знайшли подаровані дитячі речі на смітнику. ВІДЕО

Днями користувачів мережі обурили фото та відео, які виклали у Фейсбук громадські активісти з Полтави. Вони просто на смітнику знайшли купу речей, які напередодні люди подарували дітям зі школи-інтернат №2. Деякі полтавські благодійники пояснили - викинуті дитячі речі були насправді в жахливому стані.