На Львівщині вчителі школи продавали дітям наркотики. ВІДЕО

На Львівщині подружжя педагогів збували наркотики. У поліції кажуть, вдень жінка та чоловік вчили дітей основам безпеки життєдіяльності, історії України та англійської мови, а ввечері продавали наркотики. Поки до їх будинку не ввірвались оперативники.