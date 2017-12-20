На Львівщині вчителі школи продавали дітям наркотики. ВІДЕО
На Львівщині вчителі школи продавали дітям наркотики. ВІДЕО
На Львівщині подружжя педагогів збували наркотики. У поліції кажуть, вдень жінка та чоловік вчили дітей основам безпеки життєдіяльності, історії України та англійської мови, а ввечері продавали наркотики. Поки до їх будинку не ввірвались оперативники.
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