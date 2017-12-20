У Дніпропетровській області підлітки побили однолітка. ВІДЕО
У Дніпропетровській області підлітки побили однолітка. ВІДЕО
Кадри цього відео потрапили у мережу. Його виклали у фейсбук. І дуже швидко під ним поставили дві тисячі лайків та перепостили на свої сторінки 22 тисячі користувачів. Було і чимало обурливих коментарів.
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