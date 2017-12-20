В Одесі іноземець викрав дитину у колишньої дружини. ВІДЕО
В Одесі іноземець викрав дитину у колишньої дружини. ВІДЕО
В Одесі громадянин Туреччини потайки від своєї колишньої дружини викрав немовля. Чоловік надіслав матері дівчинки СМСку про те, що дитину везе у Туреччину і вона більше ніколи в житті не побачить свою донечку. Налякана вона подзвонила до поліції. Правоохоронці дитину і батька-викрадача оперативно знайшли.
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