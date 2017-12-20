Київському чиновнику підкинули гранату на машину. ВІДЕО

Заступнику директора одного з публічних акціонерних товариств Києва невідомі підкинули гранату на автомобіль. Пізно ввечері чоловік знайшов прикріплену до двірника на передньому склі свого автомобіля гранату. Викликав поліцію. Предмет обстежили вибухотехніки і підтвердили – це граната РГД-5. Тих, хто міг підкинути її на машину, зараз розшукує поліція.