У Києві затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
У Печерському районі столиці вбили чоловіка. Тіло побачили жителі будинку у підвалі. На місце одразу з’їхалися слідчі, кінологи. У підсобному приміщенні був повний безлад - розкидані речі, перевернуті стільці. Поліцейські розповідають – на тілі чоловіка чимало синців та ножових поранень.
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