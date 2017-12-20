У Києві затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО

У Печерському районі столиці вбили чоловіка. Тіло побачили жителі будинку у підвалі. На місце одразу з’їхалися слідчі, кінологи. У підсобному приміщенні був повний безлад - розкидані речі, перевернуті стільці. Поліцейські розповідають – на тілі чоловіка чимало синців та ножових поранень.