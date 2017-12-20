У Києві на мосту прямо посеред дороги спалахнув BMW. ВІДЕО
У Києві на мосту прямо посеред дороги спалахнув BMW. ВІДЕО
У столиці, окрім засніжених доріг та чималих заторів на водіїв чекала ще одна жахаюча несподіванка. На Південному мосту прямо посеред дороги спалахнув автомобіль «БМВ». Рятувати машину не було вже жодного сенсу – за кілька хвилин вона перетворилася просто на вогняну кулю. Наразі про постраждалих не повідомлялось. Загасити ж полум’я пожежним вдалося не скоро – через численні затори їхня бригада дісталася до палаючого «БМВ», коли від того вже мало що лишилося.
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